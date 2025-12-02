Japonya'da Muhalefet, Başbakan'ın Taiwan Açıklamalarını Eleştirdi

TOKYO, 2 Aralık (Xinhua) -- Japonya'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Başbakan Takaiçi Sanae'nin kısa süre önce Taiwan ile ilgili yaptığı hatalı açıklamalarını sert bir dille eleştirerek, Takaiçi'ye Japonya-Çin ilişkilerinin daha fazla zarar görmemesi için sözlerini geri alma çağrısında bulundu.

Japonya Anayasal Demokratik Partisi Politika Şefi Honjo Satoşi, Japon NHK televizyonuna yaptığı açıklamada, Takaiçi'nin parlamentodaki söz konusu açıklamalarının, Japon yasalarına göre ülkenin "varlığını tehdit eden bir durum" kavramının ne olduğunu Takaiçi'nin yeterince anlamadığını gösterdiğini söyledi.

Honjo, Takaiçi'nin açıklamalarının ilgili mevzuattan, Taiwan sorununun Japonya-Çin ilişkilerinde nasıl konumlandırıldığından ve 1972'de Çin ile diplomatik ilişkilerin normalleşmesinden bu yana Japonya hükümetlerinin izlediği tutarlı politikalardan önemli ölçüde sapma anlamına geldiğini belirtti.

Aynı programa katılan Japonya Komünist Partisi Politika Şefi Yamazoe Taku ise Takaiçi'nin Japonya anayasasına aykırı düşen ve "son derece tehlikeli" olan açıklamalarının, ülke açısından "ciddi sonuçlara" yol açma olasılığı bulunduğu uyarısında bulundu.

Yamazoe, 1972 tarihli Çin-Japonya Ortak Bildirisi'nde Japonya'nın, Taiwan'ın Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu şeklindeki Çin'in tutumunu "tamamen anlayıp saygı duyduğunu" beyan ettiğini vurguladı. Yamazoe, Takaiçi'nin sözlerinin hem bu tutumla hem de iki ülkenin "birbirlerine tehdit oluşturmadığını" teyit eden 2008 tarihli ikili ortak bildiri ile açıkça çeliştiğini kaydetti.

Yamazoe, mevcut diplomatik gerginliğin çözüme kavuşturulması için başbakanın "sözlerini geri alması gerektiğini" vurguladı.

Reiwa Shinsengumi partisinin eş temsilcisi Oişi Akiko da Takaiçi'nin sözlerini "temelsiz" diye niteleyerek, Japon halkına "sakin olup provokasyona kapılmama" çağrısında bulundu.