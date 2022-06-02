Japonya'da mahkeme, Tomari nükleer santralinin yeniden hizmete alınamayacağına karar verdi - Haberler

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Japonya'da mahkeme, Tomari nükleer santralinin yeniden hizmete alınamayacağına karar verdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da mahkeme, Tomari nükleer santralinin yeniden hizmete alınamayacağına karar verdi

Japonya'da mahkeme, tsunamiye yönelik önlemlerin yetersiz olması nedeniyle Tomari nükleer güç santralinin faaliyete geçirilemeyeceğine hükmetti.

Japonya'da mahkeme, tsunamiye yönelik önlemlerin yetersiz olması nedeniyle Tomari nükleer güç santralinin faaliyete geçirilemeyeceğine hükmetti.

Kuzeydeki Hokkaido'da 1000'den fazla müştekinin, Tomari santralinin yeniden hizmet vermesine karşı Hokkaido Electric Power (HEPCO) firmasına açtığı davada karar verildi.

Sapporo Bölge Mahkemesi kararında, olası tsunamiye karşı "zayıf güvenlik standartlarını gerekçe göstererek" santralin yeniden devreye alınamayacağına hükmetti.

Hakim Heyeti Başkanı Taniguçi Tetsuya, Japon firmanın, 3 reaktörlü tesiste depolanan tüketilmiş nükleer yakıtın "güvenliğine dair kanıt sunmadığını" açıkladı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Mahkeme Japonya Nükleer Güncel Haberler

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