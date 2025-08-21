Japonya'da Linling Tayfunu Uyarısı: Toprak Kaymaları ve Sel Riskine Dikkat!

Japonya'nın Kagoşima eyaletinde etkili olmaya başlayan Linling tayfunu, şiddetli yağışlara yol açarak toprak kayması ve sel gibi afet risklerini artırdı. Meteoroloji Ajansı uyarıda bulunurken, demir yolu seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinde etkisini göstermeye başlayan Linling tayfununun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve sel gibi afetlere karşı uyarı yapıldı.

Japon basınındaki haberlere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Lingling tayfununun Kagoşima üzerinde etkili olmaya başladığını duyurdu.

Kagoşima'nın bazı bölgelerinde toprak kayması, sel ve nehirlerde taşkın riski nedeniyle uyarı yapıldı.

Japan Railways firması, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede demir yolu hizmeti veren Kyuşu Şinkansen seferlerinin aksadığını açıkladı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
