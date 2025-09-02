Japonya'da LDP Genel Sekreteri Moriyama İstifaya Hazır

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi, partinin temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğu kaybetmesinin sorumluluğunu üstüne alarak istifaya hazır olduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Moriyama, LDP'nin başkent Tokyo'da düzenlediği ve Danışman Meclisi seçim sonuçlarını değerlendirdiği toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Moriyama, buradaki konuşmasında, seçim sonuçları doğrultusunda Japonya Başbakanı İşiba Şigeru liderliğindeki iktidar koalisyonunun çoğunluğu kaybetmesinin parti tabanına olumsuz etkilerine dikkati çekti.

LDP olarak seçimde "hedeflenen sonuçlara ulaşamadıklarını" belirten Moriyama, "Genel Sekreter olarak seçimden sorumlu kişiyim." ifadesini kullandı.

Seçim mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmek için Genel Sekreterlik görevinden ayrılmak istediğini belirten Moriyama, "Geleceğimle ilgili kararı, beni atama yetkisine sahip olan Başbakan İşiba'ya bırakıyorum" dedi.

Başbakan'a istifasını sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Moriyama, parti tüzüğüne uygun bir halef belirlenene kadar Genel Sekreter olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Moriyama, "Her şey, LDP'nin ulusal bir parti olarak herkesin güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağına bağlı. En önemli şey bu. LDP milletvekili olarak, partiye güveni yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Japon medyasında, seçim yenilgisiyle ortaya çıkan bu durumun, LDP içinde bir istifa zincirine sebep olabileceği yorumları yapılıyor.

Japonya'da Danışman Meclisi seçimleri

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde, iktidar ve muhalefetin sahip olduğu toplam 123 sandalye aynı şekilde kalırken, diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi olan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.