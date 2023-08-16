Japonya'da Lan Tayfunu Ulaşımı Aksatıyor
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TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo İstasyonu'nda tren seferlerinin tekrar başlamasını bekleyen yolcular, 16 Ağustos 2023. Tokaido Shinkansen yüksek hızlı tren hizmetleri Çarşamba günü Lan Tayfunu nedeniyle askıya alındı.
TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo İstasyonu'nda tren seferlerinin tekrar başlamasını bekleyen yolcular, 16 Ağustos 2023. Tokaido Shinkansen yüksek hızlı tren hizmetleri Çarşamba günü Lan Tayfunu nedeniyle askıya alındı. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel