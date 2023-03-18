Japonya'da Kuş Gribine Bağlı Rekor İtlaflar Yumurta Fiyatlarında Artışa Neden Oldu

TOKYO, 18 Mart (Xinhua) -- Japonya'da kuş gribi sezonunda rekor sayıdaki 16 milyon kanatlı hayvanın itlaf edilmesi nedeniyle yumurta fiyatlarında büyük artış yaşanıyor.

TOKYO, 18 Mart (Xinhua) -- Japonya'da kuş gribi sezonunda rekor sayıdaki 16 milyon kanatlı hayvanın itlaf edilmesi nedeniyle yumurta fiyatlarında büyük artış yaşanıyor.

Kyodo News Cumartesi günkü haberinde mevcut kuş gribi salgınının, geçen yılın Ekim ayından bu yana daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde yayıldığını ve ülkedeki 47 vilayetin 26'sındaki tavuk çiftliklerinde en az 80 vakanın görüldüğünü bildirdi.

Haberde yerel yumurta satıcısı JA. Z-Tamago'ya atıfla 2 Mart itibarıyla orta büyüklükteki yumurtaların toptan satış fiyatının Tokyo'da kilogram başına 335 yen (2,5 ABD doları) olduğu, bunun da ilk verilerin toplanmaya başladığı 1993 yılından bu yana görülen en yüksek fiyat olduğu belirtildi.

Tarım Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre itlaf sürecindeki kanatlı hayvanların yüzde 90'dan fazlasını yumurtlayan tavuklar oluşturuyor, bu da yumurta arzını düşürerek fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Haberde yumurta kıtlığı konusundaki endişelerin arttığı ve giderek daha fazla restoranın yumurta kullanılarak yapılan yemekleri sunmayı askıya almayı tercih ettiği ifade edildi.

Haberde yumurtaya erişimin eski haline dönmesinin en az altı ay sürmesinin beklendiği de dile getirildi.

Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'ndan bir yetkili, kümes hayvancılığının yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve üretimin ilkbaharın başlarında başlamasının beklendiğini belirterek, "ancak çiftliklerin hemen yüzde 100 kapasiteye dönmesi mümkün olmadığı için rakamların eski haline gelmesinin biraz zaman alacağını" söyledi.