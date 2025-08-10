Japonya'da Kumamoto Eyaletinde Acil Durum Uyarısı

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki Tamana ve Nagasu bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle en yüksek seviye acil durum uyarısı yapıldı. Meteoroloji ajansı, bölge sakinlerinin derhal önlem alması gerektiğini açıkladı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki Tamana ve Nagasu bölgelerinde yağışlar nedeniyle en yüksek seviye acil durum uyarısı yapıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle farklı bölgelerde uyarılar yayınladı.

Ajans, Kumamoto eyaletinde sel ve diğer afetlerin yaşanabileceği uyarısında bulunarak, Tamana ve Nagasu bölgelerinde en yüksek seviyede alarm verdi.

Bölge sakinlerinin derhal kendilerini korumak için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan ajans, binaların zemin katlarından uzak durulması çağrısında bulundu.

