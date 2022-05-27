Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı - Haberler

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Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı

Japon hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4'üncü doz aşı uygulamasına başladı.

Japon hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4'üncü doz aşı uygulamasına başladı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde 3'üncü dozun üzerinden en az 5 ay geçen kişilere yönelik 4'üncü doz aşı uygulamasını başlattı.

Bu kapsamda, 4'üncü doz için 60 yaş ve üstü ile kronik sağlık sorunları bulunan 18-59 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilecek.

Yerel idareler, program kapsamında aşı biletlerini kişilere, oturum kayıt sistemi yoluyla ulaştıracak. Aşı olmak isteyenler biletleriyle başvuru yapabilecek.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 746 bin 204'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 480'e yükseldi.

Ülke genelinde 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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