Japonya'da, Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,1

Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 60,1 olduğunu ortaya koydu.

Kyodo ajansı, hafta sonu 2 bin 500'den fazla kişiye, telefon yoluyla düzenlediği anketle, hükümet desteği ile uyguladığı politikalarını sorguladı.

Ankete göre, Ekim 2021 olağan genel seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine destek yüzde 60,1 oldu.

Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 21,9 olarak kaydedildi.

Kyodo'nun Şubat 2022 anketine kıyasla destek oranı yüzde 3,5 yükselirken; beğenmeyenlerin oranı yüzde 5,5 düşüş gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 85,8'i hükümetin, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları desteklediğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 91,2'si Japon hükümetinin ülkeye, Ukrayna'dan mülteci kabul edilmesi kararına destek verdiğini beyan etti.