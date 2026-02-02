Haberler

Japonya'da kayak merkezinde meydana gelen telesiyej kazasında bir kişi öldü

Güncelleme:
Nagano'daki bir kayak merkezinde meydana gelen telesiyej kazasında sırt çantası kabine sıkışan 22 yaşındaki Avustralya vatandaşı kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, telesiyejin yeniden faaliyete geçmeyeceğini açıkladı.

Japonya'nın Nagano eyaletinde bulunan kayak merkezinde meydana gelen telesiyej kazasında Avustralya vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti.

ABC News'ün haberine göre, Nagano'daki kayak merkezinde telesiyejden indiği sırada sırt çantası kabine sıkışan Avustralya vatandaşı bir kadın, telesiyejin hareket etmesi sonucu sürüklenerek ağır yaralandı.

Yetkililer, kalp durması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki kadının, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kayak merkezinden yapılan açıklamada, benzer kazaların önüne geçecek önlemler alınana kadar telesiyejin yeniden faaliyete geçmeyeceği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
