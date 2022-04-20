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Japonya'da "kadınları aşağılayan" restoran zincirinin yöneticisi kovuldu

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da 'kadınları aşağılayan' restoran zincirinin yöneticisi kovuldu

Japonya'da "kadınları aşağılayıcı ifadeler" kullanan, "gyudon" pilav üstü et kasesi restoran zinciri Yoshinoya Co'nun yöneticisi işten atıldı.

Japonya'da "kadınları aşağılayıcı ifadeler" kullanan, "gyudon" pilav üstü et kasesi restoran zinciri Yoshinoya Co'nun yöneticisi işten atıldı.

Waseda Üniversitesinde düzenlenen iş dünyası konferansında "dijital pazarlama" üzerine konuşan Japon firma yöneticisinin ifadeleri ülke gündemini meşgul ediyor.

"İlaç bağımlılığını" örnek vererek, seyircilerden "kırsaldaki evini henüz terk etmiş genç kadınları 'et kaselerine bağımlı hale getirecek' iş stratejileri üretmelerini" isteyen İto, büyük tepki çekti.

Sosyal medyada tepkilerin artmasıyla Japon firma, yeni ürünlerin tanıtılacağı etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldı.

Yoshinoya Holdings tarafından, düzenlediği olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamasında, ifadeleri "insan hakları ve cinsiyet alanlarına yönelik mazur görülemez ve oldukça uygunsuz" olarak niteledi.

Firma, ifadelerin sahibi Ito'nun işine son verildiğini ve Ito'nun bağlı bulunduğu alt şirketin müdürünün nisan-haziran maaşlarında yüzde 30 kesintiye gidileceğini duyurdu.

Japonya'da "gyudon" olarak tanınan pilav üstü et kasesi zincir restoranları Yoshinoya'nın ülke içinde ile Çin, Endonezya ve ABD gibi ülkelerde 2 binden fazla mağazası bulunuyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Japon, İlaç, Güncel, Haberler

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