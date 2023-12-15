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Japonya'da İstifa Eden Bakanların Yerine Atamalar Yapıldı

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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti içindeki bağış etkinliklerinde eksik gelir beyanı şüphesiyle istifa eden 4 bakanın yerine yeni isimler atandı. Yeni bakanlar, güvenin yeniden kazanılması amacıyla halkla diyaloğa öncelik vereceklerini belirtti.

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bağış etkinliklerinde "eksik gelir beyanı" şüphesiyle istifa eden 4 bakanın yerine atamalar gerçekleştirildi.

LDP'de "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekillerinin, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları, Japonya'nın gündeminde yer alıyor.

Başbakan Kişida Fumio kabinesinde görevli "Seiwa" fraksiyonuna mensup 4 bakanın, söz konusu şüpheler sonrası istifa etmesiyle gözler kabineye çevrildi.

Kişida kabinesinde boşalan 4 koltuğa yeni isimler getirildi.

Eski Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Hükümet Sözcüsü" olarak Kabine Baş Sekreterliği görevini teslim aldı.

Eski Adalet Bakanı Saito Ken, yeni dönemde Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığını (METI) üstlendi.

Eski Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Sakamoto Tetsuşi, son atamayla Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığına (MAFF) getirildi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı (SOUMU) görevi de Matsumoto Takeaki'ye verildi.

"Güvenin yeniden kazanılması"

Yeni bakanlar, Japonya İmparatoru Naruhito'yu ziyaretleri sonrasında kabinedeki görevlerine başladı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında "güvenin yeniden kazanılması" amacıyla halk ile diyaloğa öncelik vereceklerini bildirdi.

Öte yandan LDP içinde üç genel başkan yardımcısının da mevcut görevlerinden istifa ettiği aktarıldı.

"Halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmalı"

Hafta içinde "Seiwa" fraksiyonuna mensup 4 bakan, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları sonrası istifa etmişti.

Başbakan Kişida, hafta içi, iddiaları "oldukça talihsiz" olarak nitelemiş ve "halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmadan" siyasi istikrarın başarılamayacağını söylemişti.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyordu.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu ölen eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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