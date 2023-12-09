Üye Girişi
Haberler

Japonya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Japonya'nın başkenti Tokyo'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilirken, göstericiler 'Gazze'de soykırıma son verin', 'Özgür Filistin' sloganları attı.

- Japonya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilirken, göstericiler "Gazze'de soykırıma son verin", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın birçok bölgesinden tepki yağarken, dünya çapında protesto gösterileri sürüyor. Bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da 17 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan İsrail, protesto edildi. Shinjuku semtinde toplanan yüzlerce Japon gösterici, "Gazze'de soykırıma son verin", "Gazze'de katliamı durdurun", "Gazze halkının yanındayız" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Pankart ve dövizlerle Shinjuku Tren İstasyonu çevresinde yürüyüş yapan grup, İsrail'in Gazze'de hastane ve okullara yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, Japonya hükümetine ve dünya ülkelerine Gazze'deki sivillere yönelik katliamları önleyecek adımlar atma çağrısında bulundu.

"Soykırımı durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum"

Gazze Şeridi'nde yaşananlara tepki göstermek için protesto gösterisine katıldığını belirten Haruki Saito, Buraya Gazze'deki katliamı durdurmak için geldim. Şimdiye dek 17 bini aşkın Gazzeli sivil İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve diğer G7 üyesi ülkelerin İsrail ordusunu desteklediğini kaydeden Saito, Japonya Başbakanı Kishida ve hükümetini tüm dünyadaki askeri yığınakları durdurmak için çaba göstermeye çağırıyoruz. Özgür Filistin, Özgür Gazze" şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Tomoshi Omodo ise Filistin'de yaşanan katliamlardan ötürü sorumluluk duyduğunu belirterek, "Bir Japon ve işçi sınıfının bir üyesi olarak Gazze'deki ve dünyanın diğer yerlerindeki soykırımları durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Filistin Japonya İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title