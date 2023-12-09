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Japonya'da İslamofobi Artıyor: İsrail-Filistin Çatışmalarının Etkisi

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Osmanlı tasavvufu ve geleneksel Japon kültürü alanında araştırmalar yapan akademisyen Doç. Dr. Kayyım Naoki Yamamoto, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin, 'Devam eden olaylar Japonya'da bir çeşit İslamofobi meydana getiriyor.' dedi. Yamamoto, Filistin sorununa dair görüşlerini paylaşırken, bölgede yaşanan olayların Japonya'da nasıl algılandığını anlattı.

Osmanlı tasavvufu ve geleneksel Japon kültürü alanında araştırmalar yapan akademisyen Doç. Dr. Kayyım Naoki Yamamoto, İsrail- Filistin çatışmalarına ilişkin, "Devam eden olaylar Japonya'da bir çeşit İslamofobi meydana getiriyor." dedi.

Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfının (KİM) 2023 Davet Seminerleri Dizisi kapsamında düzenlediği "Japon Müslüman Olarak Filistin Meselesi" konferansında bir konuşma yapan Yamamoto, Filistin sorununa dair görüşlerini paylaşırken, bölgede yaşanan olayların Japonya'da nasıl algılandığını anlattı.

Yamamoto, Filistin sorununun sadece Filistinliler veya Müslümanları ilgilendirmediğini belirterek, "Bu sorun Japonlar için, hatta Gayrimüslim Japonlar için de önemlidir." dedi.

Japon toplumunun çoğunluğunun ise Filistin sorununa ilgi duymadığını aktaran Yamamoto, bu yaşananların dünyanın bambaşka bir köşesinde meydana geldiği düşüncesinde olduklarını söyledi.

Yamamoto, azınlık kesimin ise protestolar düzenlediğine işaret ederek, "Ben de bu gösterileri destekliyorum. Fakat bu protestolar çoğunlukla solcu liberaller tarafından organize ediliyor. Solcu liberaller ise toplumda marjinal gruplar olarak algılanıyor." ifadesini kullandı.

"Japon halkının Filistin'e karşı sessiz kalması beni şaşırtıyor"

Son 2 aydan fazladır süren İsrail-Filistin çatışmalarının Japon toplumunun bazı kesimlerinde ters etki oluşturduğuna da dikkati çeken Kayyım Naoki Yamamoto, şunları kaydetti:

"Devam eden olaylar Japonya'da bir çeşit İslamofobi meydana getiriyor. Sanırım bu Japon toplumunda yeni bir fenomen oldu. Japonya'da şu an Müslümanların sayısı 200 bin civarında. Çok büyük topluluğumuz var. Aralarında akademisyenler, profesörler ve çok sayıda meslek grubuna mensup kişiler bulunuyor. Orada dernek ve vakıfları da var Müslümanların. Buna karşın Japon halkının Filistin'e karşı sessiz kalması beni şaşırtıyor."

Yamamoto, Gazze'de yaşanan bombardımanı İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarına benzeterek, "Netanyahu, savaş zamanında Japonya ve Almanya'nın bombalanmasının dünya için iyi sonuçlar getirdiğine dair yorumlar yapınca Japonya'da hiçbir aşırı sağcı buna karşı çıkmadı. Nasıl bir psikoloji anlamıyorum. Çünkü Japonları aşağılayan sözlerdi bunlar. Bizim başımıza gelenleri örnek vererek Filistin'de yaptıklarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Eğer bizim aşırı sağcılarımız gerçekten milliyetçi olsalardı bu sözleri kınardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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