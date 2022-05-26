Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 23 bin 550 dolara satıldı - Haberler

Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 23 bin 550 dolara satıldı
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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3 milyon yene (yaklaşık 23 bin 550 dolar) alıcı buldu.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3 milyon yene (yaklaşık 23 bin 550 dolar) alıcı buldu.
Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, bu yıl mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.
Açılış mezadında kavun çiftine 3 milyon yen veren Hokuyupack Co. Başkanı Noda Kiyomiçi, tekliflerinin "eşsiz tatlarının verdikleri fiyata değdiğini, çiftçileri teşvik etmek istediklerini" söyledi.
Mezadın ilk gününde 2 bin 700'den fazla kavun satıldı.
İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki 98 çiftçi, kavunların ülke içi satışlarından 2,03 milyar yen (15,75 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.
Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle 2019'da elde edilmişti.