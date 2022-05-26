Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 23 bin 550 dolara satıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 23 bin 550 dolara satıldı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 23 bin 550 dolara satıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3 milyon yene (yaklaşık 23 bin 550 dolar) alıcı buldu.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3 milyon yene (yaklaşık 23 bin 550 dolar) alıcı buldu.

Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, bu yıl mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

Açılış mezadında kavun çiftine 3 milyon yen veren Hokuyupack Co. Başkanı Noda Kiyomiçi, tekliflerinin "eşsiz tatlarının verdikleri fiyata değdiğini, çiftçileri teşvik etmek istediklerini" söyledi.

Mezadın ilk gününde 2 bin 700'den fazla kavun satıldı.

İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki 98 çiftçi, kavunların ülke içi satışlarından 2,03 milyar yen (15,75 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.

Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle 2019'da elde edilmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, dolar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title