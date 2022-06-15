Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Densuke karpuzu, sezonun ilk hasadında 600 bin yene (yaklaşık 4 bin 500 dolar) alıcı buldu. Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Densuke karpuzu, sezonun ilk hasadında 600 bin yene (yaklaşık 4 bin 500 dolar) alıcı buldu. Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hokkaido'daki Toma bölgesine özgü Densuke karpuzları, bu yıl mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu. Toma'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan açılış mezadında bir Densuke karpuzu 600 bin yene satıldı. Karpuz yetiştiricileri bu yıl 55 bin karpuzun ülke içi satışını planlıyor. Siyaha yakın dış kabuk rengiyle tanınan Densuke karpuzunun, aynı bölgede geçen yıl sezon açılışında 750 bin yene alıcı bulduğu biliniyor. AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.