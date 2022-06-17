Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin 10 trilyon yene yükseltilmesi teklifi - Haberler

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Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin 10 trilyon yene yükseltilmesi teklifi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da iktidar partisinden savunma bütçesinin 10 trilyon yene yükseltilmesi teklifi

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) yıllık ulusal savunma bütçesinin 10 trilyon yene (80 milyar dolar) çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) yıllık ulusal savunma bütçesinin 10 trilyon yene (80 milyar dolar) çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Temmuzdaki olağan genel seçimlere yönelik konuşan LDP Politika Şefi Takaiçi Sanae, "Topraklarımızı ve egemenliğimizi koruyamadıkça ekonomi de başka bir şey de var olmaz" dedi.

Bir ülkenin savunma harcamalarının, kendisini koruma isteğinin kanıtı olduğunu kaydeden Takaiçi, LDP'nin, savunma harcamalarını gelecek 5 yılda köklü şekilde artırmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Takaiçi, katıldığı TV programında ise yıllık ulusal savunma bütçesinin 10 trilyon yene (80 milyar dolar) çıkarılması gerektiğini belirterek, "Uzay, elektromanyetik dalgalar ve siber güvenlik sahalarında doyurucu araştırma geliştirme yapmamız gerekir" dedi

LDP'den yüzde 2 mesajı

Geçen ay Tokyo'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde, Başbakan Kişida Fumio, ülkesinin savunma kapasitelerini güçlendireceğini taahhüt etmişti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) nisanda, savunma bütçesinin, ulusal gayri safi yurtiçi hasılanın (GDP) yüzde 2'sine çıkarılması gerektiğini açıklamıştı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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