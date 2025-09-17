Haberler

Japonya'da İki F-35 Savaş Uçağı Acil İniş Yaptı

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait iki F-35 savaş uçağı, Aomori Havalimanı'na acil iniş yaptı. Acil iniş sonrası uçaklarda hasar tespit edilmedi, ancak pistin kapanması bazı hava yolu seferlerinde gecikmelere neden oldu.

Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait iki F-35 savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusuna acil iniş yaptığı bildirildi.

Sankei gazetesinin haberine göre, ASDF'ye ait iki F-35 savaş uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Aomori Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yerel saatle 12.44 ve 12.59'da peş peşe gerçekleşen acil inişler sonrası havalimanı pisti ile park alanlarını bağlayan geçitler geçici olarak kapandı.

Aomori Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, acil iniş sonrası uçaklarda hasar saptanmadı.

Pistin kapanması sebebiyle bazı yerel hava yolu seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Yetkililer, savaş uçaklarının Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'ne bağlı olduğunu aktardı.

Asahi gazetesinin haberine göre, uçakların, mekanik arıza kaynaklı acil iniş yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
