Japonya'da ihtar nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrenciye tazminat kararı

Japonya'da bir mahkeme, "flörtü yasaklayan okul kuralını" ihlal ettiği gerekçesiyle ihtar edilerek okuldan ayrılmak zorunda bırakılan lise öğrencisine tazminat ödenmesine hükmetti.

Japonya'da bir mahkeme, "flörtü yasaklayan okul kuralını" ihlal ettiği gerekçesiyle ihtar edilerek okuldan ayrılmak zorunda bırakılan lise öğrencisine tazminat ödenmesine hükmetti.

Tokyo Bölge Mahkemesi, başkentte bulunan Horikoshi Lisesinin eski öğrencisinin, 2019'da "flört yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle ihtar edilmesi ve okuldan ayrılmasına ilişkin açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle ihtar edilen ve bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrenciye tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Murata Kazuhiro, ihtarın, eğitim hakkının ötesine geçemeyeceğini ve ihtar nedeniyle öğrencinin okulu bırakmaya zorlanmasının hukuk dışı olduğunu açıkladı.

Mahkeme, okuldan ayrılmaya zorlanan kız öğrenciye 970 bin yen (7 bin dolar) tazminat ödenmesine hükmetti.

Horikoshi Lisesinden yapılan açıklamada ise mahkeme kararının dikkatlice inceleneceği ve ilgili taraflarla işbirliği yapılacağı belirtildi.

Lise 3. sınıfa giden kız öğrenci, 2019 yılı sonunda öğretmeniyle yaptığı görüşmede, bir erkek öğrenciyle flört ettiğini itiraf etmiş ve bunun üzerine okulun "flört yasağı" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle ihtar edilmişti.

Öğrenci, ihtar üzerine okulu bırakmak zorunda kalmış ve okula karşı dava açmıştı.