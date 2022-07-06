Japonya'da haziranda aşırı sıcaklar nedeniyle 15 bin 657 kişi hastaneye başvurdu - Haberler

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Japonya'da haziranda aşırı sıcaklar nedeniyle 15 bin 657 kişi hastaneye başvurdu

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Japonya'da haziranda aşırı sıcaklar nedeniyle 15 bin 657 kişi hastaneye başvurdu

Japonya'da haziranda yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 15 bin 657 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Japonya'da haziranda yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 15 bin 657 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangın ve Afet İdare Ajansından yapılan açıklamada, geçen ay görülen aşırı sıcaklıkların 17 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede söz konusu dönemde güneş çarpması şikayetiyle 15 bin 657 kişinin hastaneye başvurduğu aktarıldı.

Başkent Tokyo'da geçen hafta sıcaklığın 36,4 dereceye ulaştığı vurgulanan açıklamada, ayın son haftalarında son 147 yılın en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı kaydedildi.

Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle 2011 yılında 6 bin 980 kişi hastaneye kaldırılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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