Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde Japonya'da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı. Japonya'da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı. Kyodo News'ün haberine göre, ülkede, bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayılarında artış gözlendi. Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 104 bine çıktı, böylelikle ülkede 5 ay sonra Kovid-19 vakaları 100 bini aştı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, vaka sayılarının artmasına karşın henüz bir kısıtlama planı olmadığını aktardı. Ülkede, tespit edilen vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla iki katına çıktığı bilgisi paylaşıldı. Japonya'da, dün kaydedilen 90 bin vaka ile toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu aşmıştı. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Kyodo News Omicron Japonya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.