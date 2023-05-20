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Japonya'da G7 Zirvesi Protesto Edildi

Japonya'da G7 Zirvesi Protesto Edildi

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HİROŞİMA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima kentinde Grup 7'nin (G7) yıllık zirvesi, protesto dalgaları ortasında, Cuma günü başladı.

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HİROŞİMA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima kentinde Grup 7'nin (G7) yıllık zirvesi, protesto dalgaları ortasında, Cuma günü başladı. Ellerinde G7 ve ABD karşıtı dövizler tutan yüzlerce Japon vatandaşı G7 zirvesini protesto etmek için sokaklara döküldü.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Hiroşima Japonya Güncel Haberler

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