Japonya'da G7 Karşıtı Protesto Düzenlendi

KARUIZAWA, 17 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın Nagano eyaletindeki Karuizawa hızlı tren istasyonu yakınlarında ellerinde pankartlar taşıyan protestocular, 16 Nisan 2023. G7 dışişleri bakanları Pazar günü Japonya'nın Nagano eyaletinde yer alan tatil beldesi Karuizawa'da bir araya gelirken, insanlar da bloku protesto etmek için gösteri düzenledi. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)