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Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden atık su boşaltımı tamamlandı

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Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltımı tamamlandı. Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, 7 bin 800 ton atık su, deniz altı tüneli vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi. 2024 mali yılının ikinci tahliye evresi olarak kayda geçen bu periyotta kıyı bölgelerinde yapılan tetkiklerde anormal düzeyde trityum seviyeleri gözlenmedi.

Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltımında 2024 mali yılının ikinci evresi sona erdi.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, 7 bin 800 ton atık su, deniz altı tüneli vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.

17 Mayıs-4 Haziran'ı kapsayan periyot, nisan ayında başlayan 2024 mali yılının ikinci tahliye evresi olarak kayda geçti.

Tahliye boyunca kıyı bölgelerinde yapılan tetkiklerde "anormal düzeyde trityum seviyelerinin" gözlenmediği bildirildi.

2024 mali yılının üçüncü tahliye periyodunun haziran sonunda başlayabileceği aktarıldı.

31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma, 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu tahliye etmeyi planlıyor.

2023 mali yılında 31 bin 200 ton atık su boşaltılmıştı

TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı.

İlki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5 Ekim-23 Ekim, üçüncüsü 2 Kasım-20 Kasım, dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart olmak üzere 2023 mali yılında 4 tahliye evresi gerçekleşmişti.

Söz konusu 4 evrede santralden toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılmıştı.

2024 mali yılının ilk tahliye evresi 19 Nisan-7 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Atık su tahliyesi

Radyoaktif özellikli atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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