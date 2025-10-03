Haberler

Japonya'da Fazla Yolcu Taşıyan Mini Araç Devrildi: 5 Ölü

Japonya'nın Mie eyaletinde, fazla yolcu taşıyan bir mini aracın devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan yolcuların yaşları 10 ile 30 arasında değişiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'nın Mie eyaletinde "fazla yolcu taşıyan" mini aracın (kei-car) devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Nabari ilçesinden geçen 165 numaralı kara yolunda hareket halindeki mini araç kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar sonrası Mie Eyalet Valiliğine bağlı kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 10 ila 30 yaşlarındaki 5 yolcu hayatını kaybetti, 1 yolcu da yaralandı.

Mini aracın "kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı" için devrildiği saptanırken, kazaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Japonya'da azami 4 yolcu ya da 350 kilogram taşıma kapasitesine sahip "kei-car" araçları yasal olarak en küçük motorlu taşıt olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
