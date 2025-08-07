Japonya'da F-2 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Sağ Kurtuldu

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir F-2 savaş uçağı, eğitim tatbikatı sırasında İbaraki eyaletinde düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak atlarken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

TOKYO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir F-2 savaş uçağı, ülkenin doğusundaki İbaraki eyaleti açıklarında düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında düştü. Perşembe günü meydana gelen kazada uçakta yalnız olan pilot sağ kurtuldu.

Devlete ait NHK TV kanalı, silahlı kuvvetlere dayandırdığı haberinde yerel saatle 12.35'te meydana gelen olayda pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazaya ilişkin detayların netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
