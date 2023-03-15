Japonya'da eski boksör Hakamata lehine, 1966'daki cinayetten yeniden yargılanma kararı

Japonya'da mahkeme, 1966'da cinayet işlediği iddiasıyla ölüme mahkum edilen eski Japon boksör Hakamata İwao lehine, yeniden yargılanma kararı verdi.

Tokyo Yüksek Mahkemesi, eski Japon boksör Hakamata'nın, 1966 yılında 4 kişiyi öldürmek suçundan, idama mahkum edilmesi davasının yeniden görülmesine hükmetti.

Yeni kararda, idamın kesinleşmesindeki kullanılan ana delillerin güvenilmezliği gerekçe gösterilerek, "Hakamata'nın suçlu olarak teşhis edilmesinin mümkün olmadığı" belirtildi.

Kararda, delil kabul edilen Hakamata'ya ait kıyafetlerin, olay yılında ele geçirildiği soya fasulyesi deposuna, kimliği belirsiz kişilerce yerleştirilme ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı.

Son mahkeme kararı doğrultusunda, şu an 87 yaşındaki Hakamata yeniden yargılanacak.

Olay ve süreç

Hakamata, Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da, aynı aileden 4 kişiyi bıçakla öldürmek şüphesiyle tutuklanmıştı. Cinayet dahil bir dizi suçlamalarla Eylül 1968'de idama mahkum edilen Hakamata'nın bu cezası, Aralık 1980'de kesinleşmişti. Nisan 1981'de Hakamata, yeniden yargılanmak üzere temyize gitmiş, Şizuoka Bölge Mahkemesi, Ağustos 1994'te bunu reddetmişti.

Hakamata aynı yıl Tokyo Yüksek Mahkemesi'ne temyize başvurmuş ancak mahkeme bunu, Ağustos 2004'te reddetmişti. 2004'te yapılan özel temyiz başvurusu ise Anayasa Mahkemesi tarafından Mart 2008'de reddedilmişti.

Hakamata'nın kız kardeşi Nisan 2008'de yeniden temyiz için başvurmuş, Şizuoka Bölge Mahkemesi Mart 2014'te verdiği kararda, davasının yeniden açılmasına hükmederek, tutuklu bulunan Hakamata'yı salıvermişti

Özel temyiz

Hakamata, Anayasa Mahkemesine özel temyiz başvurusu yapmış, Anayasa Mahkemesi, Aralık 2020'de, davayı Tokyo Yüksek Mahkemesine geri göndermişti.

Tokyo Yüksek Mahkemesi, yeni verdiği kararla, Hakamata'nın yeniden yargılanmasının yolunu açtı.

Ailesinin sevinci

Hakamata'nın 90 yaşındaki ablası Hideko, Tokyo Yüksek Mahkemesinin önünde yaptığı açıklamada, "57 yıldır bugünü bekliyorduk, sonunda geldi." dedi.

Abla Hideko'nun, Şizuoka'da yaşayan kardeşine, yeni kararı telefonla bildirdiği ancak Hakamata'nın yaşı ve sağlık durumu sebebiyle söylenilenleri anlamadığı aktarıldı.

Hakamata'nın avukatı Ogawa Hideyo, yaptığı açıklamada, davanın ana unsurlarından kıyafet delillerinin mahkeme tarafından şüpheli görülmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.