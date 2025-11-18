Haberler

Japonya'da Düşen Nüfus Oranlarına Karşı Yeni Strateji Merkezi Kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkenin en büyük sorunu olarak tanımladığı düşen nüfus oranlarıyla mücadele amacıyla yeni bir 'Nüfus Stratejisi Merkezi' kurduklarını açıkladı. Merkez, nüfus krizine karşı kapsamlı önlemler almayı hedefliyor.

Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae, "ülkenin en büyük sorununun düşen nüfus oranları" olduğunu belirterek, krizle mücadele odaklı yeni teşkilat kurduklarını bildirdi.

Tokyo yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Takaiçi, ülke çapında düşen nüfus oranlarıyla mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi" kurdu.

Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." dedi.

Kriz karşıtı önlemleri kapsamlı şekilde teşvik etmek için bu merkezi kurduklarını kaydeden Takaiçi, merkezin somut politikaları sayesinde, her vatandaşın "kendisinin tercih ettiği bölgede yaşamını sürdüreceği bir toplum" oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Katma değer oluşturan yeni bölgesel ekonomiler" hedeflediklerini belirten Takaiçi, yerel belediye yönetimlerine nüfus düşüşüyle mücadelede destekler sağlayacaklarını dile getirdi.

Takaiçi, düşen nüfus oranlarıyla mücadele kapsamındaki önlemlerin ülke geneline yaygınlaştırılmasını amaçladıklarına dikkati çekerek, merkez kapsamında ilgili kabine üyelerine görevlerini tevdi etti.

Liderliğini Takaiçi'nin yapacağı merkez, sosyal güvenlik reformunun "fayda ve yük eksenli" gözden geçirilmesini, nüfus krizi kapsamlı önlemlerin kapsamlı uygulanmasını teşvik ve takip edecek.

Nüfus sorunu

Düşen doğum oranları ve yaşlı nüfusun artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel kalkınma sahalarında problem oluşturuyor.

2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) son yıllardaki tahminine göre, 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bekleyen tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz, alarm zilleri çalıyor

Aynı tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu Selen Görgüzel de dahil oldu

Yeni yarışmacıyı açıkladı, ünlü oyuncu da Survivor kadrosunda
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi

Ceren'e Türk bayrağını vermediler
Akıl almaz sapıklık kamerada! Yaşlı adam, genç kadını evine çağırdı

Akıl almaz sapıklık kamerada! Genç kadını evine çağırdı
Cadde ortasında kargocuyu silahla vurdu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Kargocuyu silahla vurdu
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu Selen Görgüzel de dahil oldu

Yeni yarışmacıyı açıkladı, ünlü oyuncu da Survivor kadrosunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Kuzey Koreli ve Japon oyuncuların selamlaşması olay oldu

İki düşman ülkenin futbolcularının selamlaşmasına bakın
Beylik tabancasıyla arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu

Arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu
Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan geldi! 850 bin liraya el koydu

Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan
Bez Bebek'in çocuk yıldızından Evrim Akın'la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor

Bez Bebek'in minik yıldızı bombayı patlattı: Babamla aynı evde yaşıyor
Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı

Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı
Sapanca Gölü fay hattı boyunca fokur fokur kanıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy 'Asıl tehlike' diyerek uyarmıştı

Üşümezsoy'un "asıl tehlike" diyerek işaret ettiği göl adeta kaynıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.