Japonya'da Düşen Askeri Helikopterin Enkazında Altıncı Ceset Bulundu

TOKYO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın en güneyindeki vilayeti Okinawa'nın açıklarında Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin karıştığı kazanın enkazından altıncı kişinin cesedi çıkarıldı.

TOKYO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın en güneyindeki vilayeti Okinawa'nın açıklarında Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin karıştığı kazanın enkazından altıncı kişinin cesedi çıkarıldı.

Japonya menşeli Jiji Press'in Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nden aktardığına göre, ceset Pazartesi günü özel bir hurda şirketinin UH-60JA helikopterin belirgin enkazını çıkarmaya hazırlandığı esnada bulundu. Ceset, enkaz su altında hareket ettirildiğinde bulundu ve deniz tabanından çıkarıldı.

Jiji Press, cesedin yetişkin bir erkeğe ait gibi göründüğünü ve üzerindeki kıyafetlerin onun bir Kara Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğunu gösterdiğini ve Savunma Kuvvetleri'nin cesedi teşhis etmek için çalıştığını aktardı.

Öte yandan yayın kuruluşu, 16 Nisan'da yapılan derin deniz dalışından sonra çıkarılan beş cesedin kimliklerinin ise belirlendiği kaydetti.

6 Nisan'da, içinde 10 Kara Öz Savunma Kuvvetleri personeli bulunan bir helikopter, Okinawa'nın Miyakojima Adası'ndaki havaalanının yaklaşık 18 km kuzeybatısında radardan kaybolmuştu. Olayın bir kaza olduğu tahmin ediliyor.