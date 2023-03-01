Japonya'da Doğum Oranları 2022'de Tüm Zamanların En Düşük Seviyesine Ulaştı

TOKYO, 1 Mart (Xinhua) -- Japonya'da 2022'de doğan bebek sayısında rekor düşüş yaşandı. Rakam, kayıtların tutulmaya başladığı 1899'dan bu yana ilk kez 800.000'in altına indi.

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından Salı günü açıklanan ön verilere göre ülkedeki toplam doğum sayısı bir önceki yıla göre 43.169, diğer bir ifadeyle yüzde 5,1 azalarak 799.728'e geriledi ve art arda yedinci yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Hükümetin 2017 yılı tahminlerine göre Japonya'da doğumların ilk kez 2033 yılında 800.000'in altına düşmesi bekleniyordu. Böylece düşüş, hükümetin beklentilerinden çok daha önce gerçekleşmiş oldu.

Verilere göre Japonya'da ikamet eden yabancıların bebekleri hariç tutulduğunda, doğum sayısının 770.000 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Veriler ayrıca 2022 yılında ölenlerin sayısının 129.744, diğer bir ifadeyle yüzde 8,9 artarak 1.582.033'e ulaştığını ve bunun rekor yükseklikte bir seviye olduğunu gösteriyor.