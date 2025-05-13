DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Japonya'da Dezenformasyon Anketi: Vatandaşlar Savunmasız

Japonya'da Dezenformasyon Anketi: Vatandaşlar Savunmasız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın yaptığı ilk dezenformasyon farkındalığı anketinde, katılımcıların yarısından fazlasının sosyal medyada gördüğü yanlış bilgilerden en az birine inandığı ortaya çıktı.

Japonya'da hükümetin ilk defa yaptığı dezenformasyon farkındalığı anketinde, vatandaşların sosyal medyadaki dezenformasyona karşı savunmasız olduğu ortaya çıktı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, mart-nisan arasında 15 yaş ve üstü 2 bin 820 vatandaşına sosyal medyadaki dezenformasyonla ilgili anket yaptı.

Hükümetin ilk defa yaptığı ankette, sardalye ya da balinaların toplu olarak karaya vurmasının yaklaşan bir depreme işaret ettiği ya da sismik faaliyetlerden kaynaklandığı gibi yanlış iddialar ele alındı.

Katılımcıların yaklaşık yarısının sosyal medyada yer alan 15 yanlış bilgi örneğinden en az birinin doğru olduğuna inandığı ankette, Japon vatandaşların dezenformasyona karşı savunmasız olduğu belirtildi.

Her 4 katılımcıdan birinin yanlış bilgiyi öğrendikten sonra bunları akrabaları ve sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştığı tespit edilen ankette, katılımcıların yüzde 27,1'i yanlış bilgi bulunan içerikleri "şaşırtıcı", yüzde 20'den fazlası da "ilginç" ya da "başkaları için yararlı" olarak niteledi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanı Murakami Seiichiro, gazetecilere yaptığı açıklamada, anketin "medya okur yazarlığını artırmaya yönelik tedbirlerin önemini" gösterdiğini belirterek, vatandaşları okudukları içeriklere şüpheyle bakmaları ve bilgileri yaymadan önce doğruluğunu araştırmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.