Japonya'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

İŞİKAWA, 2 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın ulusal Kyodo haber ajansının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, ülkenin orta kesimi ve civarını sarsan bir dizi güçlü depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Depremin etkili olduğu İşikawa eyaletinin Hakui kentindeki süpermarketlerde rafların boşaldığı görüldü.