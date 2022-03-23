Japonya'da deprem sonrası elektrik tasarrufu çağrısı sürüyor

Japonya'da 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı enerji santrallerinin faaliyetleri durdurulduğu için Tokyo dahil birçok eyalette yapılan elektrik tasarrufu çağrısı devam ediyor.

Tokyo Electric Power (TEPCO) firması açıklamasında, şiddetli deprem sonrası geçici durdurulan termal enerji santrallerini işaret ederek, olası elektrik kesintisine karşı uyarısını yineledi.

Önceki güne kıyasla hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası güneş enerjisi santrallerinden tedarikin normale döneceğini kaydeden firma, düşük sıcaklıklar nedeniyle ısınma ihtiyacının yüksek seyredeceğini bildirdi.

Japon firma Tokyo dahil 9 eyalette elektriğe bağlı güç tüketiminin bir süreliğine yüzde 92 seviyesinde seyrettiğini belirterek, müşterilerinden gereksiz kullanılan aydınlatmaların kapatılmasını ve ısıtıcı cihazların 20 derece seviyesinde tutulmasını talep etti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da "Mart 2011 depremi sonrası "elektrik sıkıntısının yaşanabileceği" uyarısı yaparak, tasarruf yöntemlerine uyulması çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Deprem sonrası enerji santralleri geçici olarak durdurulmuştu.