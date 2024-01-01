Japonya'daki 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 32 bin 500 hane elektriksiz kaldı

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 32 bin 500 haneye elektrik verilemiyor.

JAPONYA'DA 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasar netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerindeki bazı yol ve yapılarda maddi hasar meydana gelirken, bölgeden birçok yaralanma vakası bildirildi.

32 BİN 500 HANEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Ishikawa eyaletindeki Wajima şehrinde bulunan bazı evlerde deprem sonrasında yangın çıktığını açıklayan yetkililer, toplam 32 bin 500 hanede ise elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Noto bölgesi ve Hakui şehrinde de bazı evlerde yıkım meydana geldiği belirtildi.

51 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

Depremden en çok etkilenen 5 eyalette toplam 51 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi nükleer santrallerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Demiryolu işletmecisi JR ise, Joetsu ve Hokuriku hatlarındaki tüm hızlı tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yaptı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan dalgaların gözlendiği bildirildi.