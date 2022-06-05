Japonya'da Danışman Meclisi seçimleri kampanya dönemi 22 Haziran'da başlıyor - Haberler

Japonya'da Danışman Meclisi seçimleri kampanya dönemi 22 Haziran'da başlıyor Japonya'da Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimlerinin resmi kampanya dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Japonya'da Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimlerinin resmi kampanya dönemi 22 Haziran'da başlıyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, başkentin güneybatısındaki Yamanaşi eyaletinde seçim hazırlıklarına yönelik konuştu. Danışman Meclisi olağan seçimlerinin tarihine yönelik Motegi, "Kampanya periyodunun 22 Haziran'da başlayacak" ifadesini kullandı. LDP'nin iktidar ortağı Komeito lideri Yamaguçi Natsuo, başkentin kuzeybatısındaki Saitama eyaletindeki konuşmasında "seçimlerin 10 Temmuz'da olması yönünde hazırlık yapıyoruz" dedi. Seçim kampanya dönemi ve şartlarının Başbakan Kişida Fumio kabinesince açıklanması bekleniyor. Ekim 2021'deki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçimlerinde Başbakanlığa seçilen Kişida, ikinci siyasi sınavını temmuz ayında verecek. AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel Milletvekili Japonya Güncel Haberler

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