Japonya'da Çocuklar Çatıya Kurulu Pirinç Tarlasında Çeltik Ekmeyi Öğreniyor
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TOKYO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, arka planında Tokyo Kulesi bulunan Roppongi Hills kompleksindeki çatı bahçesinde yapılan çeltik ekimine yaklaşık 160 işçi ve yerel sakin ilgi gösterdi.
TOKYO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, arka planında Tokyo Kulesi bulunan Roppongi Hills kompleksindeki çatı bahçesinde yapılan çeltik ekimine yaklaşık 160 işçi ve yerel sakin ilgi gösterdi.
Altmış çocuk, yetişkinlerin yardımıyla yerden yaklaşık 45 metre yükseklikteki gökyüzü bahçesinde bulunan çamurlu pirinç tarlasına girerek çeltik fidesi dikmeyi öğrendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel