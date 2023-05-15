Japonya'da Çocuklar Çatıya Kurulu Pirinç Tarlasında Çeltik Ekmeyi Öğreniyor

TOKYO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, arka planında Tokyo Kulesi bulunan Roppongi Hills kompleksindeki çatı bahçesinde yapılan çeltik ekimine yaklaşık 160 işçi ve yerel sakin ilgi gösterdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir çatıya kurulu bahçede çeltik fidesi dikmeye çalışan kız çocuğu, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

TOKYO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, arka planında Tokyo Kulesi bulunan Roppongi Hills kompleksindeki çatı bahçesinde yapılan çeltik ekimine yaklaşık 160 işçi ve yerel sakin ilgi gösterdi.

Altmış çocuk, yetişkinlerin yardımıyla yerden yaklaşık 45 metre yükseklikteki gökyüzü bahçesinde bulunan çamurlu pirinç tarlasına girerek çeltik fidesi dikmeyi öğrendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir çatıya kurulu bahçede pirinç fidesi dikmeyi öğrenen çocuklar, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir çatıya kurulu bahçede çeltik fidesi dikmeye çalışan çocuklar, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir çatıya kurulu bahçede çeltik fidesi dikmeye çalışan insanlar, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir çatıya kurulu bahçede çeltik fidesi dikmeye çalışan kız çocuğu, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir çatıya kurulu bahçede çeltik fidesi dikmeye çalışan kız çocuğu, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)