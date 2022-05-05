Japonya'da çocuk nüfusu 41 yıldır azalıyor - Haberler

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Japonya'da çocuk nüfusu 41 yıldır azalıyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da çocuk nüfusu 41 yıldır azalıyor

Japonya'da çocuk nüfusunun 41 yıldır azaldığı ve 14 milyon 650 bine gerilediği belirtildi.

Japonya'da çocuk nüfusunun 41 yıldır azaldığı ve 14 milyon 650 bine gerilediği belirtildi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı 5 Mayıs Çocuk Günü dolayısıyla ülkedeki çocuk nüfusunu açıkladı.

Buna göre ülkede 14 yaşın altındakilerin sayısı, geçen yıla göre 250 bin azalarak 14 milyon 650 bine geriledi.

Çocuk nüfusu son 41 yıldır sürekli azaldı.

Verilere göre Japonya'da 12-14 yaşında 3,23 milyon, 9-11 yaşında 3,13 milyon, 6-8 yaşında 3 milyon, 3-5 yaşında 2,78 milyon, 2 yaş altında 2,51 milyon kişi bulunuyor.

Son istatistiklerle çocuk nüfusunun, toplam nüfusa oranı yüzde 11,7 olarak kayda geçti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Mayıs, Çocuk, Güncel, Haberler

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