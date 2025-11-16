Japonya'da Çin'in Tayvan'a Saldırısı Üzerine Kamuoyu Görüşleri İkiye Bölündü

Japonya'da yapılan ankete göre halk, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a saldırması halinde ülkenin "kolektif meşru müdafaa hakkını" kullanıp kullanmaması konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Kyodo haber ajansının yayımladığı ankette, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin göreve gelmesinin ardından gelişen siyasi tabloya ilişkin kamuoyu değerlendirmesi yer aldı.

Çin ile diplomatik gerginliklerin arttığı dönemde yapılan anket, Tokyo ile Pekin arasında Tayvan konusunda yaşanan sözlü atışmaların ardından geldi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 48,8'i, Çin'in Tayvan'a saldırdığı bir senaryoda "kolektif meşru müdafaa hakkının" kullanılmasından yana görüş bildirirken, yüzde 44,2'si buna karşı çıktı.

Takaiçi'nin ülkenin savunma harcamalarını artırma planına da kamuoyunun destek verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 60,4'ü, savunma bütçesinin yükseltilmesi görüşünde.

Diğer yandan Takaiçi'nin kabinesinin onay oranı da yükselişte. Ankette, destek oranı yüzde 69,9 olarak ölçüldü.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Takaiçi, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.