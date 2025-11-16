Haberler

Japonya'da Çin'in Tayvan'a Saldırısı Üzerine Kamuoyu Görüşleri İkiye Bölündü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da yapılan bir ankete göre, halkın yarısı Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ülkenin 'kolektif meşru müdafaa hakkını' kullanmasını desteklerken, diğer yarısı karşı çıkıyor. Başbakan Takaiçi'nin savunma harcamalarını artırma planı ise yüksek destek görüyor.

Japonya'da yapılan ankete göre halk, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a saldırması halinde ülkenin "kolektif meşru müdafaa hakkını" kullanıp kullanmaması konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Kyodo haber ajansının yayımladığı ankette, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin göreve gelmesinin ardından gelişen siyasi tabloya ilişkin kamuoyu değerlendirmesi yer aldı.

Çin ile diplomatik gerginliklerin arttığı dönemde yapılan anket, Tokyo ile Pekin arasında Tayvan konusunda yaşanan sözlü atışmaların ardından geldi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 48,8'i, Çin'in Tayvan'a saldırdığı bir senaryoda "kolektif meşru müdafaa hakkının" kullanılmasından yana görüş bildirirken, yüzde 44,2'si buna karşı çıktı.

Takaiçi'nin ülkenin savunma harcamalarını artırma planına da kamuoyunun destek verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 60,4'ü, savunma bütçesinin yükseltilmesi görüşünde.

Diğer yandan Takaiçi'nin kabinesinin onay oranı da yükselişte. Ankette, destek oranı yüzde 69,9 olarak ölçüldü.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Takaiçi, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı

En yakınları olmasına rağmen acımadılar! Çok sayıda yaralı var
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.