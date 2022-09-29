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Japonya'da Çin ile ikili diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi

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Japonya'da Çin ile ikili diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi

İkili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünde Japonya "istikrar kurmak"; Çin, "her alanda derinlik" vurgusu yaptı.

İkili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünde Japonya "istikrar kurmak"; Çin, "her alanda derinlik" vurgusu yaptı.

Doğu Asya'nın kıyı komşuları arasındaki, Eylül 1972'de iki ülke liderinin "ebedi barış ve dostluk ilişkilerinin kurulması" kararını imzaladığı ortak devlet tebliği yarım yüzyıla erişti.

50. yıl dönümü kapsamında Japonya İş Federasyonu (Keidanren) ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin idari ve iş dünyası temsilcileri buluştu.

Ülkenin en büyük iş lobisi olarak tanınan Keidanren'in etkinliğine Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Çin'in Tokyo Büyükelçisi Kong Xuanyou iştirak etti.

Etkinlikte Japon Başbakan Kişida Fumio ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl dönüm mesajları okundu. Kişida, mesajında ülkesinin, kıyı komşusu Çin ile "yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmaya" istekli olduğunu belirtti.

Kyodo ajansına göre Şi ise mesajında "yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılamak için Pekin'in her alanda Tokyo ile iş birliğini derinleştireceğini" kaydetti.

Bakan Hayaşi konuşmasında Japonya ve Çin'in, bölgesel barış ve refah için sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Keidanren Başkanı Tokura Masakazu da "Japonya için, Çin ile ilişkiler, en önemli ikili ilişkilerden biridir." dedi.

İkili görüşme

Suikasta kurban giden eski Japon Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenen devlet törenine gelen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkan Yardımcısı Van Gang, Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ile bir araya geldi.

Japon basınına göre, üst düzey görüşmede, yıl dönümünün "her iki tarafın da 'yapıcı ve istikrarlı bir ilişki kurma' konusundaki ortak vizyonunu gerçekleştirmeye çalışmasının önemli olduğunda" fikri birliğine varıldı. Van, Japon Başbakan Kişida ile görüşmedi.

29 Eylül 1972'de Japon Başbakan Tanaka Kakuei ile Çin Başbakanı Zhou Enlai ile imzaladığı devlet tebliği, komşu hükümetlerin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin başlangıcı kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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