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Japonya'da Büyük Yangın: Ünlü Pazar Yeri Yok Oldu

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Japonya'nın orta kesimindeki Ishikawa eyaletinin Wajima kentinde bulunan ünlü bir pazar yeri, 200'den fazla yapıyı küle çeviren büyük yangında yok oldu. Eyalette meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki bir dizi depremin ardından ölü sayısı Perşembe günü itibarıyla 82'ye yükseldi.

Japonya'nın ünlü enkazı, 4 Ocak 2024. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

WAJIMA, 4 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesimindeki Ishikawa eyaletinin Wajima kentinde bulunan ünlü bir pazar yeri, 200'den fazla yapıyı küle çeviren büyük yangında yok oldu.

Eyalette meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki bir dizi depremin ardından ölü sayısı Perşembe günü itibarıyla 82'ye yükseldi.

Japonya'nın ünlüpazarenkazı, 4 Ocak 2024. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Wajima kentindeünlüpazarenkazı, 4 Ocak 2024. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın ünlüpazarenkazı, 4 Ocak 2024. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın ünlüpazarenkazı, 4 Ocak 2024. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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