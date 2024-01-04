Japonya'da Büyük Yangın: Ünlü Pazar Yeri Yok Oldu
Japonya'nın orta kesimindeki Ishikawa eyaletinin Wajima kentinde bulunan ünlü bir pazar yeri, 200'den fazla yapıyı küle çeviren büyük yangında yok oldu. Eyalette meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki bir dizi depremin ardından ölü sayısı Perşembe günü itibarıyla 82'ye yükseldi.
WAJIMA, 4 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesimindeki Ishikawa eyaletinin Wajima kentinde bulunan ünlü bir pazar yeri, 200'den fazla yapıyı küle çeviren büyük yangında yok oldu.
Eyalette meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki bir dizi depremin ardından ölü sayısı Perşembe günü itibarıyla 82'ye yükseldi.