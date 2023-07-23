Japonya'da bir trende bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

Japonya'nın Osaka eyaletinde bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Japonya'nın Osaka eyaletinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Nankai Elektrikli Demiryolu hattında seyreden bir trende bulunan bıçaklı saldırgan, yerel saatle 10.25 sıralarında üzerinde taşıdığı 3 bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayın ardından tren Rinku-Town İstasyonu'nda dururken, personelin ihbarı üzerine istasyona çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 1'i tren personeli 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Kazuya Shimizu isimli 37 yaşındaki saldırgan ise istasyondaki tren platformunda bir süre polise direnmeye çalıştıktan sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de de 1 kişi ölmüştü

Geçtiğimiz Cuma günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de de bıçaklı saldırı dehşeti yaşanmıştı. Metro istasyonuna yakın bir sokakta bıçakla çevredekilere saldıran şüpheli, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. - TOKYO