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Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?

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Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?

TOKYO, 6 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu balık pazarında düzenlenen yılın ilk açık artırmasında 212 kg ağırlığında bir ton balığı 36,04 milyon yen (yaklaşık 271.500 ABD doları) karşılığında alıcı buldu.

Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir dükkanda ton balığını inceleyen bir şef, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua) 

TOKYO, 6 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu balık pazarında düzenlenen yılın ilk açık artırmasında 212 kg ağırlığında bir ton balığı 36,04 milyon yen (yaklaşık 271.500 ABD doları) karşılığında alıcı buldu.

Toyosu balık pazarı, Japonya'nın her yeni yıl tatilinde, sadece Japonların değil dünyanın dört bir yanından Japon mutfağı tutkunlarının da izlediği eğlenceli açık artırmalara sahne oluyor.

Eski zamanlardan bu yana Japonya'da insanlar yılın ilk günlerinde mevsimsel lezzetler yemenin şans getireceğine inanıyor. Japonların, yılın ilk ton balığı açık artırmasına olan tutkusunun en önemli faktörlerinden biri de bu.

Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir restoranda ton balığını parçalara ayıran şefler görülüyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua) 

Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir restoranda bir şef yeni kesilmiş ton balığını gösteriyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir restoranda ton balığını temizleyen bir şef görülüyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir restoranda bir şef, yeni kesilmiş ton balığı parçasını gösteriyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir restoranda bir şef, yeni kesilmiş ton balığı parçasını gösteriyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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