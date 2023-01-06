Japonya'da Bir Ton Balığının Açık Artırmada Ne Kadara Satıldığını Tahmin Edebilir Misiniz?
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TOKYO, 6 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu balık pazarında düzenlenen yılın ilk açık artırmasında 212 kg ağırlığında bir ton balığı 36,04 milyon yen (yaklaşık 271.500 ABD doları) karşılığında alıcı buldu.
TOKYO, 6 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu balık pazarında düzenlenen yılın ilk açık artırmasında 212 kg ağırlığında bir ton balığı 36,04 milyon yen (yaklaşık 271.500 ABD doları) karşılığında alıcı buldu.
Toyosu balık pazarı, Japonya'nın her yeni yıl tatilinde, sadece Japonların değil dünyanın dört bir yanından Japon mutfağı tutkunlarının da izlediği eğlenceli açık artırmalara sahne oluyor.
Eski zamanlardan bu yana Japonya'da insanlar yılın ilk günlerinde mevsimsel lezzetler yemenin şans getireceğine inanıyor. Japonların, yılın ilk ton balığı açık artırmasına olan tutkusunun en önemli faktörlerinden biri de bu.