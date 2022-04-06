Japonya'da balıkçılar, Fukuşima'daki atık suyun denize boşaltılmasına karşı çıkıyor

Japonya'da balıkçılık endüstrisi yetkilileri, Fukuşima'da biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına "şiddetle karşı çıktıklarını" hükümete bildirdi.

Japonya Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren) Başkanı Kişi Hiroşi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kişi toplantıda, hükümetin Nisan 2021'de açıkladığı, kuzeydoğudaki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması planına yönelik, "Karşıt pozisyonumuz tamamen aynı." dedi.

Söz konusu planın açıklanmasının üzerinden geçen bir yıla rağmen "karşı duruşlarının" değişmediğini vurgulayan Kişi, Japon Başbakanın ise "hükümetin, boşaltımın etkilerinden tam olarak sorumlu olacağını" vurguladığını aktardı.

Kyodo ajansına göre, Başbakan Kişida da "(Santralin) devreden çıkarılma sürecindeki istikrarlı ilerleme, yeniden inşa açısından ön şart ve işlenmiş suyun nasıl bertaraf edileceği sorunundan kaçamayız." ifadelerini kullandı.

"Fikir teatisini sürdürme" taahhüdü veren Kişida, "plana muhalif zararlı dedikodularla mücadele için tüm çabayı göstereceklerini" sözlerine ekledi.

Söz konusu ziyaret, Nisan 2021'de açıklanan boşaltım planı sonrası, ulusal federasyon ile Japon hükümeti arasındaki ilk görüşme olarak kayda geçti.

Denize tahliye 2023'ün bahar aylarında başlayacak

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren su, litre başına 1500 bekerel seviyesinde sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle, tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

TEPCO, santralde muhafaza edilen suyun salınmaması halinde, tesisin depolama tank kapasitesini en geç 2022 sonbaharında dolduracağı tahmininde bulunuyor.

İki yıl süreceği tahmin edilen denize tahliye periyodunun, 2023'ün bahar aylarında başlatılacağı bildirildi.