Haberler

Japonya'da Ayı Havalimanına Girdi, Uçuşlar Durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iwate eyaletindeki Hanamaki Havalimanı'nda bir ayının piste girmesi nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Güvenlik önlemleri kapsamında ayı uzaklaştıktan sonra seferler yeniden başladı. Japonya, artan ayı saldırılarıyla mücadele için yeni önlemler alıyor.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde bulunan Hanamaki Havalimanı'nda uçuşlar, piste ayı girmesi üzerine kısa süreliğine durduruldu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yerel saatle 13.00 civarında Iwate Hanamaki Havalimanı pistine ayı girdi.

Güvenlik gerekçesiyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklayan yetkililer, ayının pistten uzaklaştığını teyit ettikten sonra seferlerin yerel saatle 14.30 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.

Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor

TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.