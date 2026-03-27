Japonya Savunma Bakanı: Öz Savunma Kuvvetleri Subayının Çin Büyükelçiliği'ne Zorla Girmesi Son Derece Üzüntü Verici

TOKYO, 27 Mart (Xinhua) -- Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, Öz Savunma Kuvvetleri'ne mensup bir subayın, yasalara uyması ve disiplini koruması gerekirken, Tokyo'daki Çin Büyükelçiliği'ne zorla girmesi olayının son derece üzüntü verici olduğunu belirterek, gerçeklerin ortaya çıkarılıp konunun ciddiyetle ele alınacağını söyledi.

Koizumi, cuma günkü basın toplantısında hafta başında meydana gelen olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23 yaşındaki Murata Kodai'nin ve Miyazaki eyaletindeki Ebino Kampı'nda konuşlu Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yaptığı bildirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin zorla giriş suçlamasıyla savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Çin'in Japonya Büyükelçiliği, söz konusu kişinin salı sabahı duvarı aşarak yerleşkeye zorla girdiğini ve Çinli diplomatik personele yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğunu açıkladı.

Büyükelçilik, Japonya nezdinde diplomatik girişimde bulunarak güçlü protesto iletti ve olayla ilgili açıklama talep etti.

