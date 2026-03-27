Japonya Savunma Bakanı: Öz Savunma Kuvvetleri Subayının Çin Büyükelçiliği'ne Zorla Girmesi Son Derece Üzüntü Verici

Japonya Savunma Bakanı Koizumi, Öz Savunma Kuvvetleri'ne mensup bir subayın, Çin Büyükelçiliği'ne zorla girmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

TOKYO, 27 Mart (Xinhua) -- Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, Öz Savunma Kuvvetleri'ne mensup bir subayın, yasalara uyması ve disiplini koruması gerekirken, Tokyo'daki Çin Büyükelçiliği'ne zorla girmesi olayının son derece üzüntü verici olduğunu belirterek, gerçeklerin ortaya çıkarılıp konunun ciddiyetle ele alınacağını söyledi.

Koizumi, cuma günkü basın toplantısında hafta başında meydana gelen olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23 yaşındaki Murata Kodai'nin ve Miyazaki eyaletindeki Ebino Kampı'nda konuşlu Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yaptığı bildirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin zorla giriş suçlamasıyla savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Çin'in Japonya Büyükelçiliği, söz konusu kişinin salı sabahı duvarı aşarak yerleşkeye zorla girdiğini ve Çinli diplomatik personele yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğunu açıkladı.

Büyükelçilik, Japonya nezdinde diplomatik girişimde bulunarak güçlü protesto iletti ve olayla ilgili açıklama talep etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü