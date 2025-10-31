Haberler

Japonya'da Artan Ayı Saldırılarına Karşı Yeni Önlemler Alınıyor

Güncelleme:
Japonya hükümeti, artan ayı saldırıları nedeniyle yeni lisanslı avcılar istihdam etmeyi planlıyor. Son aylar içinde yaşanan ayı saldırıları, 12 kişinin ölümüne yol açarak büyük bir güvenlik sorunu haline geldi.

Japonya hükümeti, ülke genelinde artan ayı saldırılarıyla mücadele edecek yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıkladı.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, Japonya'nın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sayıları gittikçe artan ayıların nisandan bu yana 12 kişinin ölümüne yol açarak ülkede ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü söyledi.

Çevre, eğitim, tarım, içişleri, ulaşım ve savunma bakanları ile Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu, söz konusu saldırılara karşı alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü hükümet toplantısında bir araya geldi.

Hükümet üyeleri, toplantıda acil durumlarda ayıları vurabilecek personel sayısının artırılması, avcılık ruhsatına sahip yerel avcılar istihdam edilmesi ve parlamentoya sunulacak ek bütçede bunun için kaynak ayrılmasını değerlendirdi.

Eğitim Bakanı Yohei Matsumoto, son zamanlarda okul bahçelerinde ayıların görüldüğünü hatırlatarak, çocukların güvenliğini sağlamanın önemini vurguladı. Yohei, okul yönetimi ile yerel polis karakollarının işbirliği yapacağını ve çocukların güvenliğine yönelik önlemlerin güçlendirileceğini söyledi.

Savunma Bakanı Şinciro Koizumi, Akita eyalet hükümeti ile işbirliği içinde bölgedeki ayıları yakalamak için askerlerin destek vereceğini söyledi.

Nisan ve eylül ayları arasında 19 kişinin yaralandığı ve öldüğü Akita eyaletinde, durumun ciddiyeti nedeniyle ordudan destek talebinde bulunulmuştu.

Japonya Çevre Bakanlığına göre nisandan bu yana ayı saldırıları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, bir önceki yıl bu nedenle ölen kişi sayısı 3 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
