Japonya'da Artan Ayı Saldırıları Tedirginlik Yarattı

Güncelleme:
Japonya'nın kuzeydoğusunda, özellikle Akita ve Iwate eyaletlerinde artan ayı saldırıları sonrası 80'li ve 87'lik yaşlarda iki kişi yaralandı. Yetkililer, bölge sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Japonya'nın kuzeydoğusunda son birkaç günde ayı saldırılarının yaşandığı belirtildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberinde, Akita eyaletinde 80'li yaşlarında bir kişinin, tarlasında ayı saldırısına uğradığı aktarıldı. Yüzünden yaralanan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Aynı eyalette, bir lisenin bahçesine giren 2 ayının da yetkililerce vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Polisin, bölge sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Iwate eyaletinde ise 87 yaşındaki yaşlı adamın, evinin yakınına gelen ayıyı korkutmaya çalışırken saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Geçen hafta Gunma eyaletinde bir markete giren ayının saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
