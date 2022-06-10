Japonya'da ana muhalefetin, hükümete karşı güvensizlik önergesi reddedildi - Haberler

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Japonya'da ana muhalefetin, hükümete karşı güvensizlik önergesi reddedildi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da ana muhalefetin, hükümete karşı güvensizlik önergesi reddedildi

Japonya'da ana muhalefetin, Başbakan Kişida Fumio kabinesine karşı verdiği güvensizlik önergesi mecliste reddedildi.

Japonya'da ana muhalefetin, Başbakan Kişida Fumio kabinesine karşı verdiği güvensizlik önergesi mecliste reddedildi.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri İzumi Kenta'nın, Temsilciler Meclisi'ne (Şuugiin) sunduğu önerge, genel kurulda oy çokluğuyla reddedildi.

Önergede, ülke geneli yükselen fiyatlara karşı hükümetinin "karşı hamle yapmadığı" ve halkın "geçim düzeyinin korunamadığı" iddia ediliyordu.

"Ülkedeki 'Kişida enflasyonu' yıkıma götürüyor" ifadesinin kullanıldığı önergede hükümetin, "Japonya ekonomisini yeniden canlandıramadığı" ileri sürülüyordu.

Önergenin reddedildiği oylama sonrası konuşan Kişida, hükümet olarak, halkın kendilerine verdiği sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kasım 2021'deki seçim sonrası Şuugiin koltuklarının yüzde 60'ından fazlasına, Kişida liderliğinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito sahip bulunuyor.

Meclis yıllık genel kurulu gelecek hafta sona eriyor. Japonya'da Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili genel seçimleri temmuz ayında gerçekleştirilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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