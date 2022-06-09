Japonya'da ana muhalefet, hükümete karşı güvensizlik önergesi verdi - Haberler

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Japonya'da ana muhalefet, hükümete karşı güvensizlik önergesi verdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da ana muhalefet, hükümete karşı güvensizlik önergesi verdi

Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP), Başbakan Kişida Fumio kabinesine karşı güvensizlik önergesi verdi.

Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP), Başbakan Kişida Fumio kabinesine karşı güvensizlik önergesi verdi.

CDP lideri İzumi Kenta'nın meclise sunduğu güvensizlik önergesinde, hükümet, yükselen fiyatlara karşı hamlede bulunmamakla suçlanıyor.

Önergede, hükümetin, halkın "geçim düzeyini" koruyamadığı vurgulanarak enflasyonun ülkeyi yıkıma götürdüğü savunuldu.

Önergenin mevcut meclis aritmetiğine göre reddedilmesi bekleniyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito, meclis koltuklarının yüzde 60'tan fazlasına sahip bulunuyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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