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Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Burak Ersoy - Güncel
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Son dakika haberler: - Japonya'da alışveriş merkezinde yangın Japonya'nın Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 işyeri kullanılamaz hale geldi.

- Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

TOKYO - Japonya'nın Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Japonya'nın Fukuoka eyaletine bağlı Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinden edinilen bilgilere göre, "Tanga İchiba" adındaki içinde lokanta ve mağaza gibi birçok işyeri bulunan alışveriş kompleksinde yerel saatle 02.40 sıralarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının 5 saatin sonunda güçlükle söndürülebildiği bildirildi. Yangında alışveriş merkezindeki 30 iş yeri ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Güncel

alışveriş, Japonya, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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